Furlani (Fondo Elliott): «Superlega? La struttura dell’industria calcio perde soldi». Parla il consigliere d’amministrazione del Milan

Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott e consigliere d’amministrazione del Milan ha parlato così del progetto Superlega.

SUPERLEGA – «Parlare del progetto non è la domanda giusta, la domanda giusta riguarda la struttura di una industria che perde soldi non solo per cattiva gestione ma anche perché la struttura non è corretta. Guardando alle telco o alle banche, se il regolatore vedesse che le maggiori società perde soldi non sarebbe contento e prenderebbe decisioni a riguardo».

