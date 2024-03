Mike Maignan e Theo Hernandez sono stati premiati da Furlani per le 100 e 200 presenze con il Milan. Le parole del dirigente

In Milan-Atalanta Theo Hernandez e Mike Maignan hanno festeggiato rispettivamente le 200 e 100 presenze con la maglia del Milan. I due sono stati premiati oggi a Milanello dall’amministratore delegato Giorgio Furlani davanti a tutto il resto della squadra. Le parole del dirigente:

FURLANI SU THEO HERNANDEZ – «Diamo il premio per le 200 partite con la maglietta del Milan a Theo. Sei l’unico difensore in Serie A che negli ultimi 5 anni ha fatto più di 20 gol e più di 20 assist. Complimenti per le 200 partite nel Milan»

FURLANI SU MAIGNAN – «Diamo anche questo premio a Mike per le sue 100 partite nel Milan. Come ho detto per lui (Theo, ndr) dico che sei il miglior portiere del mondo. Negli ultimi tre anni c’è solo un portiere che ha fatto un assist in ogni campionato, questo sei tu. Complimenti»