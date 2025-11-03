Fullkrug-Milan, l’agente apre all’addio: l’occasione del DS Tare per Allegri? Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Diavolo potrebbe riservare un clamoroso ritorno di fiamma per un attaccante di profilo internazionale. Stiamo parlando di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco ex Borussia Dortmund, il cui trasferimento al West Ham nell’estate del 2024, per 27 milioni di euro, non ha prodotto i frutti sperati in Premier League.

A distanza di un anno e mezzo, il bilancio dell’attaccante in Inghilterra è decisamente negativo: nella sua prima stagione ha collezionato appena 18 presenze in campionato con soli 3 gol all’attivo. L’inizio di questa annata non è andato meglio, con 6 apparizioni e ancora zero reti segnate. Numeri molto deludenti per un giocatore che in Bundesliga e in Nazionale ha sempre dimostrato un grande fiuto del gol.

Le Parole dell’Agente e l’Apertura all’Addio

A confermare il momento critico e ad aprire a una sua partenza è stato l’agente del calciatore, Thorsten Wirth, amministratore delegato di ROOF, durante il podcast “TOMorrow Business”. Le sue dichiarazioni sono state chiare e inequivocabili:

“Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Ne parleremo.”

Una vera e propria ammissione di fallimento per l’esperienza inglese del bomber tedesco, che inevitabilmente mette il giocatore sul mercato già a gennaio.

Il Ritorno di Fiamma dei Rossoneri con Tare e Allegri

E qui entra in gioco il Milan. È noto che nella scorsa stagione, prima di virare su Álvaro Morata, i rossoneri avevano mostrato un forte interesse per Füllkrug. Ora, con un attacco che potrebbe necessitare di rinforzi e con l’opportunità di cogliere un giocatore in cerca di riscatto, il suo nome potrebbe tornare prepotentemente di moda.

La situazione sarà attentamente valutata dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, dirigente esperto e abile nel cogliere le occasioni di mercato. Un giocatore con il fisico e l’esperienza internazionale di Füllkrug potrebbe fare al caso del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, il mister livornese noto per prediligere centravanti forti capaci di tenere palla e finalizzare.

Il Milan è alla finestra: l’occasione di portare a San Siro un attaccante di spessore a condizioni più vantaggiose rispetto al passato, sfruttando il malcontento e la crisi di rendimento in Premier, è un’opzione che il Diavolo non può ignorare.