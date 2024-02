Frosinone Milan, Florenzi insidia Calabria: Pioli ha in mente questa idea. La situazione

Frosinone-Milan, Alessandro Florenzi insidia Calabria come terzino destro: Pioli può concedere un turno di riposo al capitano

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di sabato pomeriggio tra Frosinone e Milan Stefano Pioli starebbe pensando di lanciare Alessandro Florenzi come titolare sulla corsia destra di difesa.

Il tecnico infatti potrebbe decidere di dare un turno di riposo a Calabria anche in previsione dello scontro diretto col Napoli della settimana successiva.