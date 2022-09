Freund (ds Salisburgo): «Vogliamo mettere il Milan in difficoltà col nostro calcio»

Freund: «Vogliamo mettere il Milan in difficoltà col nostro calcio». Le parole del ds del Salisburgo

Christoph Freund ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il progetto del Milan. Ecco le parole del ds del Salisburgo:

«Non voglio parlare di altri club. Ogni società ha una storia, che dipende anche dal suo Paese. Oggettivamente è più facile in un campionato come il nostro inserire giovani giocatori, anche se pure da noi i ragazzi devono avere voglia e qualità per crescere e maturare al meglio. Nei cinque migliori campionati d’Europa è più difficile portare avanti questo tipo di progetto. Il Milan comunque è uno dei migliori al mondo, altrimenti non avrebbe vinto la Serie A. Negli ultimi anni ha cambiato pelle e si è rinforzato, puntando sull’esperienza di Giroud e Ibrahimovic e il talento di qualche giovane di livello. Vogliamo metterli in difficoltà col nostro calcio. Questa è la nostra sfida».