Freuler sfida il Milan: «Sono partiti fortissimo, domenica vogliamo vincere»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato dopo l’1-0 allo Young Boys. Le parole dello svizzero in vista del match di domenica contro il Milan.

CAMPIONATO – «Il Milan è partito fortissimo, mi piace come giocano e peccato non abbiano vinto ieri sera. Domenica sarà difficile ma noi giocheremo in casa e vogliamo vincere. Abbiamo un bel gioco».

