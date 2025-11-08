Frattesi lascia l’Inter a gennaio? I nerazzurri fissano il prezzo, il Milan osserva interessato la situazione del centrocampista

Frattesi può lasciare l’Inter a gennaio per 35 milioni di euro: Tare, conscio della nutrita concorrenza, osserva con interesse il centrocampista

Nonostante il talento indiscusso, Davide Frattesi è sempre più vicino a un possibile addio all’Inter già a gennaio, a causa dello scarso spazio concessogli. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, fatica a trovare minutaggio adeguato sotto la guida di Cristian Chivu, chiuso dalla concorrenza di altissimo livello nel reparto nevralgico della Beneamata (con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e l’ascesa di Sucic). L’ex Sassuolo spinge per giocare di più, alimentando l’interesse di diversi top club.

Frattesi, prezzi fuori mercato per le italiane

La scorsa estate l’Atletico Madrid si era mosso con insistenza. Ma è in Serie A che Frattesi ha il maggior numero di estimatori storici, tra cui Roma, Juventus e Napoli, tutti club che hanno sondato il terreno.

Tuttavia, la risposta della dirigenza nerazzurra è stata “provocatoria”, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio non vogliono rinforzare dirette concorrenti, specialmente in un campionato che il Milan (e le altre) ritiene aperto.

Per scoraggiare le pretendenti italiane, sono stati fissati prezzi volutamente inaccessibili: 45 milioni di euro la richiesta alla Roma, e una cifra monstre di 70 milioni per Napoli e Juventus.

Il veto anti-Conte e il contesto Milan

Questa strategia del “muro” è diretta in particolare al Napoli di Antonio Conte. L’idea di cedere un talento a un avversario diretto, guidato da un ex tecnico che conosce l’ambiente nerazzurro, non è tollerata a Viale della Liberazione.

In questo scenario, il calciomercato Milan, sempre attento ai talenti italiani, si limita a osservare la situazione. Sebbene la notizia non indichi trattative con i rossoneri, il Diavolo potrebbe teoricamente inserirsi solo se le condizioni economiche subissero un drastico cambiamento. La cessione resta legata alla capacità di un club, preferibilmente straniero, di presentare un’offerta congrua; altrimenti, Frattesi rischia di rimanere la preziosa alternativa di lusso nello scacchiere di Chivu.