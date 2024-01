Ordine sulla fase difensiva del Milan: «La fragilità dipende da due fattori. Ecco quali»

Franco Ordine, giornalista tifoso del Milan, ha analizzato la fragilità difensiva della squadra di Pioli: le sue dichiarazioni

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato così della fragilità difensiva del Milan:

PAROLE – «25 gol subiti, come Roma e Napoli, in 22 partite. Troppi per chi ambizione di primato e persino di postazione Champions. Da queste parti la fragilità difensiva è un indice troppo importante per rimanere trascurata dietro le lucine del miglior secondo attacco. Da cosa dipenda tale fragilità è persino evidente: da una parte il numero di infortuni a lunga scadenza che ha colpito il ristretto nucleo di difensori centrali, dall’altra la conformazione tecnico-fisica del centrocampo».