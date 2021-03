Franco Ordine: «8 milioni di euro è un’offerta già troppo importante»

Franco Ordine ha detto la sua riguardante l’offerta del Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole

Franco Ordine ha rilasciato uma breve dichiarazione a Tutti Convocati, sul rinnovo di Donnarumma, ecco le parole del direttore de Il Giornale:

«Se una società come il Milan, disastrata dalla precedente gestione cinese, che sta miracolosamente scalando la graduatoria, è arrivata a promettere 8 mln totali a Donnarumma e lui non accetta il Milan non deve fare altre offerte. 12 mln è estorsione».