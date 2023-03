Puel su Maignan: «È un bene lanciarlo. Ha sfruttato l’opportunità»

Claude Puel parla così di Mike Maignan, protagonista ieri con un rigore parato con la Francia contro l’Olanda

Claude Puel parla così di Mike Maignan, protagonista ieri con un rigore parato con la Francia contro l’Olanda. Le dichiarazioni dell’allenatore francese a L’Equipe.

«È straordinario. Non ha avuto molto da fare per esprimersi, solo qualche parata di piede e mano, contro l’innocuo attacco olandese. Non è facile per lui essere il successore di Hugo (Lloris), è una grande sfida. Lui ha avuto questa opportunità e l’ha sfrutta, è molto buono lanciarlo, tutti i suoi compagni sono venuti a congratularsi con lui.»