Francia, Pavard: «Con la Germania ho perso i sensi…»

Benjamin Pavard ha raccontato un momento della partita di ieri tra Francia e Germania che forse è sfuggito alle telecamere

Scontro con Gosens e perdita di sensi. È questo quanto ha raccontato Benjamin Pavard, esterno destro della Francia, ai microfoni di beIN Sport al termine della partita contro la Germania.

«È stato un gran bello shock, ho perso conoscenza per 10 o 15 secondi. Dopo sono stato subito meglio. La partita? Abbiamo battuto una buonissima Germania che ha avuto il possesso del pallone. Noi abbiamo fatto una grande partita, sia difensivamente che offensivamente. Stiamo bene e credo che la condizione andrà in crescendo. Questo fa ben sperare per il futuro. Devo dire che è stata una gara positiva».