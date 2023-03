Ordine: «Credo non ci saranno grandi rivoluzioni al Milan in estate». Le parole del giornalista sul club rossonero

Francesco Ordine ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Credo non ci saranno grandi rivoluzioni al Milan in estate, a prescindere dalla Champions. Pioli incluso, che non gode solo della stima della dirigenza, ma anche della proprietà».