Forte a Sky: «Sono consapevole del mio percorso, voglio riscattarmi»

Forte ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-partita della gara tra Milan e Venezia: grande carica

Francesco Forte, attaccante del Venezia, ha analizzato la sfida contro il Milan ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-partita. Grande carica e convinzione in vista di un impegno comunque molto difficile per gli uomini di Zanetti, a caccia di punti salvezza:

«Partita particolare per me, rientro dopo tanto tempo consapevole del mio percorso e ora voglio far vedere di poter stare in questi palcoscenici».