Le formazioni ufficiali del match tra Repubblica Ceca e Belgio Under 21. In campo il centrocampista rossonero Aster Vranckx

Tra poche ore il Belgio Under 21 scenderà in campo in un’amichevole in questa pausa nazionali. Avversario dei Diavoli Rossi sono i pari età della Repubblica Ceca. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

In campo nel Belgio anche Aster Vranckx. Il centrocampista del Milan parte titolare con la fascia di capitano al braccio.