Formazioni ufficiali Napoli-Milan: Ancora Ibra dal 1′, fiducia a Paquetà

Formazioni ufficiali Napoli-Milan: ecco le scelte di Rino Gattuso e Stefano Pioli per il big match di questa sera

Formazioni ufficiali Napoli-Milan: inizia a delinearsi sempre di più l’undici di fiducia di mister Pioli. Confermato in difesa il quartetto composto da Conti, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. In mediana spazio ai soliti Bennacer e Kessie. Davanti ci sarà ancora Ibrahimovic, sostenuto da Rebic, Calhanoglu e Paquetà. Il tecnico rossonero potrà poi puntare su forze fresche di qualità, come Bonaventura, Leao e Saelemaekers: giocatori in grado di spaccare la partita nel secondo tempo.

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1) – G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Gabbia, Krunic, Biglia, Bonaventura, Saelemaekers, Leao, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro Napoli-Milan, i precedenti con La Penna

Come vi abbiamo riportato ieri sarà La Penna l’arbitro designato per Napoli-Milan di domani sera. Ad assistere il fischietto romano ci saranno Paganessi e Mondin. Quarto uomo Abisso. Al Var Rocchi, mentre assistente Var Bindoni.

Allarmano però non poco i precedenti tra La Penna e il Milan, sono infatti solo due le gare dirette dal’arbitro laziale: il 3-0 del Milan sul Cagliari della stagione 2018/19 e la tremenda sconfitta per 5-0 allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo tra Atalanta e rossoneri di questa stagione. Decisamente più favorevoli invece i precedenti tra La Penna e il Napoli: 6 gare tra cui 5 vittorie dei partenopei e un pareggio.