Connect with us

News

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo Primavera: le scelte dei due allenatori

News

Serie A, DAZN o Sky: dove vedere le prime partite della prossima stagione del Milan

News

Rinnovo Maignan, ci sono ancora margini per il prolungamento di contratto? Da casa Milan filtra questo

News

Calciomercato Milan, annuncio improvviso di Fabrizio Romano su Harder! L'ultim'ora sul grande obiettivo di Tare

News

Infortunio Immobile, lungo stop per il bomber del Bologna! Lui e non solo salteranno la sfida contro il Milan

News

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo Primavera: le scelte dei due allenatori

Milan news 24

Published

51 minuti ago

on

By

scotti-milan-primavera

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo Primavera: le scelte dei due allenatori. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La seconda giornata del campionato Primavera 1 mette di fronte due formazioni che ambiscono a un ruolo di primo piano: il Milan di Giovanni Renna e il Sassuolo. Per l’occasione, il tecnico rossonero ha scelto di scendere in campo con un modulo ben definito, il 4-3-3, una disposizione tattica che punta sulla fluidità e sulla ricerca della profondità.

Tra i pali, la porta del Milan sarà difesa da Longoni, un giovane portiere su cui la società ripone grande fiducia. La linea difensiva a quattro, schierata davanti a lui, vede la presenza di Cappelletti, Piermarini, Culotta e Perera. Si tratta di un reparto compatto, chiamato a dare solidità e a contenere le offensive avversarie, dimostrando la propria maturità in un campionato estremamente competitivo.

A centrocampo, il trio titolare sarà composto da Ossola, Mancioppi e Pandolfi. Questi tre giocatori avranno il compito di dettare i ritmi, creare superiorità numerica e supportare la manovra offensiva. Il loro rendimento sarà cruciale per il controllo del gioco e per l’esito finale della partita.

In attacco, l’allenatore Renna si affida a un tridente d’assalto con Scotti, Castiello e Lontani. Sarà compito loro finalizzare le azioni e mettere in difficoltà la difesa del Sassuolo. La loro prestazione è particolarmente sotto i riflettori, in quanto gli attaccanti della Primavera sono spesso i primi a essere monitorati dalla prima squadra di Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. Dalla panchina, sono pronti a dare il loro contributo altri talenti come La Mantia, Borsani e Cisse, a testimonianza di una rosa completa e pronta a giocarsela fino all’ultimo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.