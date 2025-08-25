Formazioni ufficiali Milan Sassuolo Primavera: le scelte dei due allenatori. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La seconda giornata del campionato Primavera 1 mette di fronte due formazioni che ambiscono a un ruolo di primo piano: il Milan di Giovanni Renna e il Sassuolo. Per l’occasione, il tecnico rossonero ha scelto di scendere in campo con un modulo ben definito, il 4-3-3, una disposizione tattica che punta sulla fluidità e sulla ricerca della profondità.

Tra i pali, la porta del Milan sarà difesa da Longoni, un giovane portiere su cui la società ripone grande fiducia. La linea difensiva a quattro, schierata davanti a lui, vede la presenza di Cappelletti, Piermarini, Culotta e Perera. Si tratta di un reparto compatto, chiamato a dare solidità e a contenere le offensive avversarie, dimostrando la propria maturità in un campionato estremamente competitivo.

A centrocampo, il trio titolare sarà composto da Ossola, Mancioppi e Pandolfi. Questi tre giocatori avranno il compito di dettare i ritmi, creare superiorità numerica e supportare la manovra offensiva. Il loro rendimento sarà cruciale per il controllo del gioco e per l’esito finale della partita.

In attacco, l’allenatore Renna si affida a un tridente d’assalto con Scotti, Castiello e Lontani. Sarà compito loro finalizzare le azioni e mettere in difficoltà la difesa del Sassuolo. La loro prestazione è particolarmente sotto i riflettori, in quanto gli attaccanti della Primavera sono spesso i primi a essere monitorati dalla prima squadra di Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. Dalla panchina, sono pronti a dare il loro contributo altri talenti come La Mantia, Borsani e Cisse, a testimonianza di una rosa completa e pronta a giocarsela fino all’ultimo.