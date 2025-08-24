Formazioni ufficiali Milan Futuro Trevigliese: le scelte di Oddo e Tricarico

Formazioni ufficiali Milan Futuro Trevigliese: di seguito le scelte di Oddo e Tricarico per la sfida in Coppa Italia di Serie D

Esordio ufficiale per la neonata squadra del Milan Futuro, che sotto la guida del tecnico Massimo Oddo ha debuttato in Coppa Italia di Serie D. La prima sfida, attesissima, si svolgerà al “Felice Chinetti” contro la Trevigliese. Un evento storico per la società rossonera, che segna l’inizio di un nuovo progetto volto a far crescere i talenti del proprio vivaio e a prepararli al calcio professionistico di alto livello. Questo innovativo percorso, fortemente voluto dalla dirigenza, si inserisce perfettamente nella visione di un club che punta a costruire il suo futuro sui giovani, in linea con le strategie del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri.

Presente in tribuna anche lo staff della Primavera rossonera, guidato da Giovanni Renna, a dimostrazione del forte legame e della collaborazione tra i settori giovanili e il Milan Futuro. L’occhio attento di Renna e dei suoi collaboratori è un segnale di come il club stia monitorando da vicino ogni singolo progresso dei giovani atleti.

Le scelte iniziali di Massimo Oddo hanno mostrato una formazione solida e orientata all’attacco. Tra i pali, Bouyer, con una difesa composta da Quirini, Karaca, Eletu e Vladimirov. A centrocampo, l’esperienza di Dutu e la dinamicità di Bonomi hanno supportato il reparto offensivo, dove Hodzic, Sala e Sia hanno avuto il compito di creare occasioni per l’unica punta, Magrassi. La panchina offriva diverse alternative interessanti, tra cui Zukic, Minotti e Branca, pronti a subentrare per dare nuova linfa alla squadra.

Dall’altra parte del campo, la Trevigliese di Danilo Tricarico ha schierato una formazione agguerrita, decisa a non sfigurare in questa importante competizione. Il loro undici titolare, con Maccheroni in porta e il tridente offensivo composto da Pesenti, Ciarmoli e Rugabotti, era pronto a dare battaglia. L’arbitro dell’incontro è stato Atanasov di Verona, affiancato dagli assistenti Benzi e Filipponi.

Questa partita segna un passo fondamentale nel percorso di crescita del Milan. La creazione del Milan Futuro non è solo un’operazione tecnica, ma un investimento strategico che mira a valorizzare al meglio il talento interno e a ridurre la dipendenza dal mercato esterno. Con il nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Allegri, il Milan si sta muovendo verso un futuro sostenibile e vincente, ponendo le basi per un ciclo duraturo. La sfida in Coppa Italia di Serie D è solo il primo capitolo di una storia che i tifosi sperano possa portare molti frutti.

MILAN FUTURO: Bouyer, Quirini, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Bonomi, Hodzic, Magrassi, Sala, Sia. A disp. Pittarella, Zukic, Minotti, Tartaglia, Perina, Branca, Geroli, Balentien, Domnitei. All. Massimo Oddo.



TREVIGLIESE: Maccheroni, Moraschi, Ruggeri, Caporali, Del Carro, Vinzioli, Montalbano, Brambilla, Pesenti, Ciarmoli, Rugabotti. A disp. Illiponti, Eberini, Villone, Ortelli, Beretta, Gaya, Pinotti, La Torre, Marchesini. All. Danilo Tricarico.