Formazioni ufficiali Milan Futuro Leon: le scelte di Oddo e Vullo

Formazioni ufficiali Milan Futuro Leon: di seguito le scelte di Oddo e Vullo per il recupero della prima giornata di Serie D

Tutto pronto al PUMA House of Football per il recupero della prima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Scendono in campo Milan Futuro e Leon, in una sfida che si preannuncia avvincente e ricca di spunti tecnici. Gli occhi sono puntati su questo match, non solo per l’importanza dei tre punti.

Il Milan Futuro di mister Massimo Oddo scende in campo con un modulo ben definito: il 4-2-3-1. Tra i pali c’è Bouyer, difeso da una linea a quattro composta da Zukic, Vladimirov, Dutu e Perera. A centrocampo, in mediana, agiscono Hodzic e Sala, due motori instancabili pronti a fare da filtro e a impostare il gioco. Sulla trequarti agiscono Traoré, Sia e Balentien, tre giocatori dotati di grande fantasia e velocità, il cui compito è supportare l’unica punta, il centravanti Perina. La panchina è ricca di opzioni interessanti, tra cui il promettente Ibrahimovic e altri giovani di talento come Longoni, Karaca e Mercogliano, pronti a subentrare per dare un ulteriore contributo.

Sul fronte opposto, il Leon di mister Matteo Vullo si presenta con una formazione compatta e ben organizzata. In porta c’è Generali, protetto dalla coppia difensiva formata da Davighi e Ferre. A centrocampo, Bonseri, Pelle e Guardino cercheranno di prendere il controllo del gioco, mentre in attacco Mascherioni, Gervasoni ed El Kadiri rappresentano una seria minaccia per la difesa rossonera. La panchina del Leon non è da meno, con giocatori come Brambilla e Recino che possono cambiare le sorti della partita.

L’incontro si preannuncia molto equilibrato, con entrambe le squadre desiderose di conquistare la vittoria. Il Milan Futuro cercherà di imporre il proprio gioco offensivo, sfruttando la qualità dei suoi giovani trequartisti, mentre il Leon punterà sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci per mettere in difficoltà i padroni di casa.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo

LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo