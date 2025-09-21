Formazioni ufficiali Milan Futuro Chievo Verona: le scelte di Oddo e Cacciatore

Formazioni ufficiali Milan Futuro Chievo Verona: di seguito le scelte di Massimo Oddo e Gabriele Cacciatore per la gara valida per la terza giornata di Serie D

Nel cuore pulsante del campionato di Serie D, il Girone B si infiamma con un’attesa partita che vede affrontarsi il Milan Futuro e il Chievo Verona. Questa sfida, valida per la terza giornata, si preannuncia come un banco di prova cruciale per entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali, appena comunicate, svelano le strategie messe in atto dai rispettivi allenatori, Massimo Oddo per il Milan Futuro e Fabrizio Cacciatore per il Chievo Verona.

Il Milan Futuro, sotto la guida di Massimo Oddo, si schiera con un solido 4-3-3, modulo che sottolinea la volontà di mantenere il controllo del gioco e sfruttare al massimo la spinta offensiva. In porta c’è Bouyer, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Cappelletti, Minotti, Dutu e Karaca. A centrocampo, la cabina di regia è affidata a Eletu, affiancato da Sala e Branca, un trio che promette dinamismo e qualità. L’attacco è un tridente d’assalto con Sia, Perina e Traoré, pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. La panchina è ricca di opzioni, con nomi come Longoni, Vladimirov e Hodzic che potrebbero cambiare l’inerzia della partita.

Il Chievo Verona, guidato da Fabrizio Cacciatore, risponde con una formazione altrettanto competitiva. La porta è difesa da Tosi, mentre la difesa vede la presenza di Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe, con Prandini a centrocampo. A completare il reparto centrale ci sono Campatelli, Jassey e Trillo. In avanti, la coppia De Cerchio e D’Este avrà il compito di creare pericoli nell’area milanista. Il Chievo ha a disposizione una panchina di tutto rispetto con giocatori del calibro di Paloschi, veterano di Serie A, e Baschirotto, che potrebbero dare una svolta decisiva al match.

La sfida tra Milan Futuro e Chievo Verona è di grande interesse per diversi motivi. Da una parte, il progetto Milan Futuro è attentamente monitorato dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri, alla costante ricerca di giovani talenti da lanciare nel calcio professionistico. La loro presenza nel campionato di Serie D offre una vetrina importante per la crescita dei calciatori e per testare il loro valore. Dall’altra, il Chievo Verona rappresenta una realtà solida e ambiziosa, desiderosa di dimostrare il proprio potenziale e scalare le classifiche.

Questo scontro è più di una semplice partita di Serie D: è un crocevia di ambizioni, talenti e strategie. L’esito finale dirà molto sul percorso che entrambe le squadre intraprenderanno in questa stagione.

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. All. Massimo Oddo

CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, SBampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D’Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. All. Gabrizio Cacciatore