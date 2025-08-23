Formazioni ufficiali Milan Cremonese: le scelte di Allegri e Nicola. Segui le ultimissime sul club rossonero e non solo

È finalmente arrivato il momento del fischio d’inizio per la Serie A 2025/2026 e l’atmosfera a San Siro è elettrizzante. Il Milan si prepara a scendere in campo per la prima giornata contro la Cremonese e, a poche ore dal match, sono state rese note le formazioni ufficiali. La partita segna un evento di portata storica per il club rossonero: il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo per una gara di campionato.

Il tecnico livornese, che ha già guidato il Milan alla conquista dello scudetto nel 2011, torna per la sua seconda esperienza dopo le vittorie alla Juventus. La sua presenza a bordo campo è un segnale di un nuovo ciclo, un tentativo di riportare i rossoneri ai fasti di un tempo. L’attesa dei tifosi è palpabile, desiderosi di vedere come il mister interpreterà la sua filosofia di gioco con l’attuale rosa.

La formazione scelta da Allegri per il suo esordio è un mix di certezze e poche sorprese.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala