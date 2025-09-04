Formazioni ufficiali Liechtenstein Belgio: le scelte di Garcia su Saelemaekers e De Winter

Formazioni ufficiali Liechtenstein Belgio: i due rossoneri Alexis Saelemaekers e Koni De Winter partono entrambi dalla panchina

La sosta per le nazionali è spesso un momento di riflessione e di attesa per i club. Per il nuovo Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, questa pausa assume un significato particolare. Mentre la squadra si prepara per le prossime sfide di campionato e di Champions League, l’attenzione è puntata sui giocatori impegnati con le rispettive selezioni. In particolare, i fari sono puntati su Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, due dei nuovi acquisti rossoneri di questa estate, che si apprestano a fare il loro esordio in una partita di qualificazioni mondiali con il loro Belgio.

L’arrivo di Tare e Allegri ha segnato una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Il club, dopo un’annata altalenante, ha deciso di affidarsi a due figure di grande esperienza e carisma per rilanciare le ambizioni del club. La campagna acquisti estiva, gestita da Tare, è stata caratterizzata da scelte mirate e strategiche, volte a rafforzare la rosa in ogni reparto. Oltre ai già citati Saelemaekers e De Winter, sono arrivati giocatori di grande prospettiva e caratura internazionale, in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. L’obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

La partita del Belgio contro il Liechtenstein, valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, è un banco di prova importante per i due rossoneri. La gara si giocherà questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45. L’allenatore del Belgio, Rudi Garcia, ha deciso di schierare una formazione di tutto rispetto, con stelle del calibro di Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku. La formazione titolare, schierata con un 4-2-3-1, vede Courtois tra i pali, Meunier, Debast, Theate e De Cuyper in difesa. A centrocampo, spazio a Tielemans e Vanaken, mentre il trio offensivo sarà composto da Fofana, De Bruyne e Doku a supporto di Openda.

Saelemaekers e De Winter pronti a subentrare

Nonostante non siano stati scelti per la formazione titolare, Saelemaekers e De Winter rappresentano due opzioni importanti per il tecnico Rudi Garcia, pronti a subentrare a gara in corso. In particolare, l’esterno Saelemaekers, noto per la sua velocità e la sua capacità di saltare l’uomo, potrebbe essere una mossa vincente per dare una scossa alla partita, specialmente se il risultato dovesse restare in bilico. Il difensore De Winter, invece, rappresenta una solida alternativa in difesa, grazie alla sua imponente fisicità e alla sua abilità nel gioco aereo. Entrambi sono desiderosi di dimostrare il loro valore e di conquistare un posto fisso nelle gerarchie della loro nazionale.

La panchina del Belgio è ricca di talento e qualità, con nomi del calibro di Leandro Trossard, Charles De Ketelaere e Michy Batshuayi. Questa profondità della rosa è una chiara indicazione della forza del Belgio, una delle squadre favorite per la qualificazione ai Mondiali. I tifosi del Milan, dal canto loro, seguiranno con grande interesse la partita, sperando di vedere i loro nuovi acquisti in azione. Le loro prestazioni in nazionale potrebbero dare un’ulteriore spinta morale in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan affrontare una delle squadre più temibili della Serie A.

La fonte di questa notizia è un comunicato stampa ufficiale della Federazione Calcistica Belga.

BELGIO (4-2-3-1) Courtois Meunier, Debast, Theate, De Cuyper Tielemans, Vanaken Fofana, De Bruyne, Doku Openda

A disposizione: Vandevoordt, Sels, Mechele, Raskin, Trossard, De Winter, De Ketelaere, Vanhoutte, Moreira, Castagne, Saelemaekers, Batshuayi. All. Rudi Garcia

L’entusiasmo per la nuova gestione di Tare e Allegri è palpabile. Il Milan, con una rosa rinnovata e un nuovo progetto tecnico, si appresta a vivere una stagione ricca di emozioni e di grandi sfide. L’obiettivo è chiaro: tornare a essere la squadra che ha fatto sognare milioni di tifosi in tutto il mondo. Il cammino è ancora lungo, ma i primi segnali sono incoraggianti.