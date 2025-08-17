Formazioni ufficiali Lecce Milan Primavera: le scelte di Schipa e Renna per l’esordio in campionato

Formazioni ufficiali Lecce Milan Primavera: di seguito le scelte di Schipa e Renna per la sfida in programma oggi alle 11

Oggi alle 11:00, il CS DEGHI Center di San Pietro in Lama (LE) sarà il teatro dell’esordio stagionale per la nuova Primavera del Milan. I giovani rossoneri, ora sotto la guida di Giovanni Renna, che ha preso il posto di Federico Guidi sulla panchina, affronteranno il Lecce in una sfida che promette subito scintille. L’attesa è alta per vedere all’opera la formazione che il Milan, in un’ottica di valorizzazione del proprio settore giovanile, ha allestito per affrontare il campionato.

L’arrivo di Giovanni Renna segna un nuovo capitolo per la Primavera milanista. Renna, noto per la sua profonda conoscenza del calcio giovanile e per la sua capacità di sviluppare talenti, avrà il compito di proseguire il lavoro di crescita e formazione iniziato dai suoi predecessori. L’obiettivo primario non è solo la conquista di risultati sul campo, ma soprattutto la preparazione dei giovani calciatori per il salto nel calcio professionistico, seguendo le orme di chi, dalla Primavera, è arrivato a vestire la maglia della Prima Squadra del Milan.

In un contesto di rinnovamento e ambizione che permea l’intero club, con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Prima Squadra, anche la Primavera gioca un ruolo cruciale. La sinergia tra i settori giovanili e la Prima Squadra è fondamentale per il Milan, che punta a costruire una base solida di talenti fatti in casa. L’attenzione del club è massima sui giovani, considerati il futuro del Milan.

Le Formazioni Ufficiali: Le Scelte di Schipa e Renna

Per l’importante sfida odierna, i due tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno comunicato le formazioni ufficiali.

Il Lecce, allenato da mister Schipa, scenderà in campo con: Penev tra i pali, difesa composta da Rashidi, Pehlivanov, Laerke e Nohr. A centrocampo agiranno Milojevic, Onyemachi e Kovac, mentre in avanti il tridente sarà formato da Kozarac, Esposito e un altro elemento. A disposizione per il Lecce ci saranno Lupo, Kodor, Spinelli, Candido, Di Pasquale, Perrone, Longjean, Persano, Basile, Longo, Palmieri. Il Lecce, da sempre attento al proprio vivaio, cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri con la sua organizzazione e il suo spirito combattivo.

Dall’altra parte, il Milan di Giovanni Renna risponderà con: Longoni a difesa della porta. La linea difensiva sarà composta da Cappelletti, Piermarini, Cullotta e Perera. A centrocampo, spazio a Bonomi, Sala e Mancioppi. Il tridente offensivo vedrà protagonisti Scotti, Castiello e Lontani. La panchina del Milan è ricca di opzioni e promette scintille: a disposizione ci saranno i portieri Bianchi e Doneda, i difensori Colombo, Del Forno e Pagliei, i centrocampisti Cissé, La Mantia e Pandolfi, e gli attaccanti Borsani, Di Siena e Domnitei. Una rosa profonda, che testimonia l’impegno del Milan nel voler competere ai massimi livelli anche a livello giovanile.

L’incontro si preannuncia intenso e combattuto, con entrambe le squadre desiderose di iniziare il campionato con il piede giusto. Sarà interessante osservare le strategie tattiche adottate dai due allenatori e l’impatto dei nuovi innesti nelle rispettive formazioni. I tifosi del Milan e gli appassionati di calcio giovanile potranno godere di una partita ricca di giovani talenti pronti a mettersi in mostra. L’esordio della Primavera è sempre un momento emozionante, un trampolino di lancio per le future stelle del calcio italiano e internazionale.

LECCE: Penev, Rashidi, Pehlivanov, Laerke, Nohr, Milojevic, Onyemachi, Kovac, Kozarac, Esposito. A disp. Lupo, Kodor, Spinelli, Candido, Di Pasquale, Perrone, Longjean, Persano, Basile, Longo, Palmieri. All. Schipa

MILAN: Longoni, Cappelletti, Piermarini, Cullotta, Perera, Bonomi, Sala, Mancioppi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Bianchi, Doneda; Colombo, Del Forno, Pagliei; Cissé, La Mantia, Pandolfi; Borsani, Di Siena, Domnitei. All.: Renna.