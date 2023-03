Formazioni ufficiali Italia Inghilterra: nessun rossonero in campo nell’undici titolare scelto da Roberto Mancini

L’Italia scende in campo contro l’Inghilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Queste le formazioni ufficiali, con il ct Mancini che non ha scelto alcun giocatore del Milan.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini

INGHILTERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Phillips; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate