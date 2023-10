Formazioni ufficiali Inghilterra Italia: le scelte di Spalletti

Formazioni ufficiali Inghilterra Italia: ecco le scelte di Spalletti e Southgate per la partita di questa sera a Wembley

Di seguito le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, gara in programma questa sera e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Titolari gli ex Milan Donnarumma, Cristante ed El Shaarawy.

Inghilterra (4-2-3-1) – Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Philips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane. A disposizione: Johnstone, Ramsdale, Colwill, Dunk, Alexander-Arnold, Guehi, Maddison, Gallagher, Grealish, Henderson, Bowen, Watkins. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Gatti, Darmian, Mancini, Bastoni, Locatelli, Bonaventura, Orsolini, Kean, Raspadori, Commissario tecnico: Luciano Spalletti.