Formazioni ufficiali Gozzano Milan Futuro: le scelte di Lunardon e Oddo

Formazioni ufficiali Gozzano Milan Futuro: di seguito le scelte di Lunardon e Massimo Oddo per la sfida di Coppa Italia

Sabato pomeriggio alle ore 16 si alza il sipario sulla stagione del Milan Futuro, che esordisce nel primo turno di Coppa Italia di Serie D affrontando il Gozzano. La formazione giovanile rossonera, guidata da un nome di spicco come l’allenatore Massimo Oddo, si prepara a una sfida che segna l’inizio di un percorso importante, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e prepararli per un eventuale futuro in prima squadra. L’attesa è alta per vedere all’opera la squadra B rossonera, un progetto fortemente voluto dalla dirigenza del Milan, capitanata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e con un’importante novità in panchina, il ritorno di Massimiliano Allegri come allenatore della prima squadra. L’arrivo di Tare, con la sua esperienza e la sua visione, ha l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva, partendo proprio dal settore giovanile.

Il Gozzano, club con una storia importante e un’esperienza consolidata in Serie D, rappresenta un test impegnativo per i ragazzi del Milan Futuro. La formazione di casa, che schiera in campo Cuka, Di Giovanni, Masetti, Casani, Carollo, Monteleone, Bianchi, Pennati, Lettieri, Pavesi e Sangiorgio, cercherà di sfruttare il fattore campo e l’esperienza della categoria per mettere in difficoltà i giovani rossoneri. Dall’altra parte, il Milan Futuro si presenta con una formazione titolare di grande interesse: Pittarella in porta, Minotti, Karaka, Eletu, Vladimirov, Dutu in difesa, con Hodzic, Asanji, Sia e Bonomi a comporre il centrocampo e l’attacco. Questa scelta tattica, orchestrata da Oddo, punta sulla velocità e sulla tecnica dei suoi giovani per superare la difesa avversaria.

L’incontro, che si disputa a Gozzano, è diretto dall’arbitro Papi di Prato, coadiuvato dagli assistenti Scorteccia e Barretta. L’attenzione mediatica su questa partita è altissima, non solo per il debutto del Milan Futuro, ma anche per la presenza in panchina di Massimo Oddo, un tecnico che ha già dimostrato di saper lavorare con i giovani e che incarna la filosofia del Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. La squadra B rossonera è un investimento a lungo termine, un ponte tra il settore giovanile e la prima squadra, che avrà il compito di formare i calciatori di domani. Questo progetto è uno dei pilastri della nuova strategia rossonera, che mira a combinare l’esperienza dei campioni con il potenziale inespresso dei giovani talenti.

Le formazioni ufficiali, gentilmente fornite dalla fonte, offrono uno spaccato interessante delle scelte dei due allenatori. Nel Gozzano, si nota la presenza di giocatori d’esperienza, pronti a dare battaglia. Nel Milan Futuro, invece, l’attenzione è tutta sui talenti emergenti, ansiosi di dimostrare il loro valore. La partita si preannuncia ricca di emozioni e rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. Per il Milan Futuro, in particolare, è l’occasione per dimostrare che il progetto squadra B può funzionare e che i giovani rossoneri sono pronti per un futuro da protagonisti.

GOZZANO: Cuka, Di Giovanni, Masetti, Casani, Carollo, Monteleone, Bianchi, Pennati, Lettieri, Pavesi, Sangiorgio. A disp. Scodellaro, Ahayaoui, Gemelli, Areco, Sarpa, Hoxha, Bonanno, Pigato, Pallaro, Lunardon.



MILAN FUTURO: Pittarella, Minotti, Karaka, Eletu, Vladimirov, Dutu, Balentien, Hodzic, Asanji, Sia, Bonomi. A disp. Bouyer, Quirini, Tartaglia, Sala, Branca, Geroli, Magrassi, Perina, Domnitei. All. Oddo.