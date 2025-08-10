Connect with us

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Formazioni ufficiali Chelsea Milan: le scelte di Maresca e Allegri per l’amichevoli in programma a Londra alle ore 16

Di seguito le formazioni ufficiali di Chelsea-Milan, amichevole in programma a Londra alle ore 16. Questo le scelte di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, e Maresca:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.

