Formazioni ufficiali Cagliari Milan Primavera: le scelte di Pisano e Renna

Formazioni ufficiali Cagliari Milan Primavera: di seguito le scelte di Pisano e Renna per la sfida in programma oggi

L’aria di cambiamento a Milanello non si respira solo in prima squadra, ma si estende fino al settore giovanile. La sfida Cagliari-Milan, valida per la 4ª giornata del campionato Primavera 1, non è stata una partita come le altre, ma il riflesso di una precisa strategia societaria. Con l’avvento di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, il Milan ha intrapreso un percorso che punta alla valorizzazione dei talenti “fatti in casa”, una visione che ha già dato i primi segnali concreti.

Il Cagliari, guidato da mister Francesco Pisano, ha schierato una formazione solida e compatta. In porta Kehayov, con una difesa a quattro composta da Vargiu, Malfitano, Saddi e Liteta. A centrocampo, l’esperienza di Grandu e Mendy davanti alla difesa, con il talento di Sulev a supporto del tridente offensivo. Sulla trequarti, Nuvoli e Franke hanno il compito di innescare l’unica punta, Marini. La panchina, ricca di opzioni come Auseklis, Are e Tronci, testimonia la profondità della rosa sarda.

Sul fronte Milan, il tecnico Giovanni Renna ha confermato il suo credo nel bel gioco e nella qualità tecnica. La porta è stata affidata a Longoni, mentre la linea difensiva vede Tartaglia, Mancioppi, Sala e Piermarini a fare da baluardo. A centrocampo, la coppia Ossola-Perra a dettare i ritmi, con il trequartista Colombo a ispirare l’attacco. Il tridente offensivo rossonero è composto da Nolli, Scotti e Castiello. La panchina del Diavolo è altrettanto ricca di promesse, con nomi come Doneda, Pandolgi e Cisse pronti a subentrare per dare una svolta alla partita.

L’attenzione di Tare e Allegri è massima: entrambi credono fermamente nella possibilità di far crescere i propri gioielli per poi lanciarli in prima squadra. L’obiettivo a lungo termine del nuovo corso del Milan è chiaro: creare un modello sostenibile basato sui giovani, che possa garantire successi sportivi e stabilità economica. La partita contro il Cagliari è un tassello fondamentale in questa strategia, un ulteriore segnale che a Milanello si respira aria di rinnovamento e futuro.

CAGLIARI: Kehayov, Vargiu, Malfitano, Saddi, Liteta, Grandu, Sulev, Mendy, Nuvoli, Franke, Marini. A disposizione: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Cardu, Goryanov, Correnti, Rogusku, Russo. All. Francesco Pisano

MILAN: Longoni, Tartaglia, mancioppi, Sala, Piermarini, Ossola, Perra, Colombo, Nolli, Scotti, Castiello. A disposizione. Faccioli, Doneda, Pagliei, Pandolgi, Del Forno, Adanji, Lontani, Zaramella, Piazzotta, Cisse. All. Giovanni Renna.