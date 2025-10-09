Formazione Milan, Allegri ha le idee molto chiare per quanto riguarda l’attacco: ci sono delle certezze che…

La pausa per le Nazionali è arrivata in un momento di grande fermento per il Milan e per il suo allenatore, Massimiliano Allegri. Come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero vive questi giorni di stop con una specifica ansia tattica, tutta incentrata sul futuro e la forma fisica di Rafael Leão.

Allegri si aspetta moltissimo dal rientro del portoghese a Milanello. Le recenti prestazioni opache di Leão, dovute in parte anche al rientro dall’infortunio, hanno fatto suonare un campanello d’allarme, soprattutto alla luce dell’affidabilità crescente di altri elementi offensivi.

Pulisic e Gimenez Scalpitano

Il motivo principale delle preoccupazioni di Allegri è la consapevolezza che la concorrenza interna si sta facendo sempre più agguerrita, con Christian Pulisic e Santiago Gimenez ormai stabilmente considerati titolari.

Pulisic, in particolare, ha dimostrato grande continuità e duttilità tattica, integrandosi alla perfezione nel sistema di gioco rossonero e garantendo quella presenza costante e pericolosa in area che a Leão è mancata per via del suo approccio discontinuo. Gimenez, invece, sta convincendo Allegri con la sua verve da centravanti puro, un ruolo che l’allenatore considera fondamentale per la sua filosofia di gioco e che, inevitabilmente, ruba spazio agli esperimenti tattici che vedevano Leão in posizione più centrale.

Il tecnico vuole capire come Rafael Leão tornerà dal Portogallo e se sarà finalmente in grado di mantenere l’intensità e la concentrazione necessarie per lottare alla pari con i suoi compagni. La Serie A è ferma, ma per Allegri e per Leão è un momento cruciale di riflessione: il potenziale del numero 10 non è in discussione, ma la sua continuità è l’unico elemento che, ora più che mai, rischia di renderlo un’alternativa di lusso.