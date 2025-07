Formazione Milan, la struttura della squadra in attesa della fine del calciomercato: come potrebbe giocare Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Con le prime mosse di mercato ufficializzate, il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare inizia a prendere forma in vista della prossima stagione. Le operazioni in entrata suggeriscono un potenziamento mirato in diversi reparti, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva. Ecco come potrebbe schierarsi il Diavolo con i nuovi arrivi e i volti già noti:

MILAN (4-3-3)

Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan si conferma la colonna portante, garanzia di sicurezza e leadership.

La linea difensiva, a quattro, vedrebbe sugli esterni la spinta di Alex Jimenez a destra e la freschezza di Davide Bartesaghi a sinistra, con la possibilità di rotazioni e alternative di livello. Al centro, la solidità di Matteo Gabbia affiancherebbe il nuovo arrivato Strahinja Pavlovic, difensore roccioso e promettente, pronto a imporsi nel campionato italiano.

A centrocampo, il dinamismo e la fisicità sarebbero garantiti da un trio ben assortito. Il perno davanti alla difesa potrebbe essere il neo-acquisto Youssouf Fofana, mediano di rottura e con ottima visione di gioco. Ai suoi lati, la visione e la qualità di Samuele Ricci si unirebbero alla potenza e agli inserimenti di Ruben Loftus-Cheek, formando una mediana completa e in grado di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.

In attacco, il tridente punterebbe sulla velocità e la fantasia. Sulla fascia destra, l’estro di Christian Pulisic sarebbe un costante pericolo per le difese avversarie. Al centro dell’attacco, la sorpresa potrebbe essere il giovane Santiago Gimenez, punta di riferimento e finalizzatore. Sull’out di sinistra, l’incontenibile Rafael Leao rappresenterebbe l’arma principale per scardinare le difese avversarie con le sue accelerazioni e dribbling.