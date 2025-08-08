Formazione Milan, come manderà in campo la squadra Massimiliano Allegri? L’ipotetico 11 titolare stagionale. Le ultimissime sui rossoneri

Considerando le recenti mosse di mercato e gli equilibri tattici che il Milan sta cercando di definire, la probabile formazione per la prossima stagione, in base alle operazioni ufficiali, potrebbe assumere una configurazione molto interessante. Il modulo di riferimento rimane il 4-3-3, un sistema che garantisce equilibrio e sfrutta al meglio la velocità degli esterni d’attacco.

In porta, la certezza è Mike Maignan, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, fondamentale per la sua leadership e le sue doti tecniche. La linea difensiva a quattro vedrebbe a destra Jimenez, mentre al centro la coppia sarebbe composta da Malick Thiaw e da Strahinja Pavlovic (Tomori e Gabbia in alternativa), che andrebbe a rafforzare un reparto cruciale. Sulla corsia mancina, il ruolo di terzino spetterebbe a Pervis Estupiñán, un esterno di grande spinta e solidità difensiva.

A centrocampo, le opzioni sono numerose e di qualità. Nel ruolo di mezzala destra, Ruben Loftus-Cheek (o in alternativa Youssouf Fofana) porterebbe fisicità e capacità di inserimento. In cabina di regia, Samuele Ricci si candida per il posto di titolare, garantendo geometrie e interdizione. La mezzala sinistra potrebbe essere occupata da Luka Modrić o dall’altro neo-acquisto Ardon Jashari, a seconda dell’esperienza e dell’energia richiesta.

Il tridente offensivo, vero punto di forza della squadra, vedrebbe a destra l’estro di Christian Pulisic. Come punta centrale, la sorpresa è Gimenez, in una posizione che potrebbe valorizzare le sue doti. A sinistra, l’irrinunciabile Rafael Leão continuerà a essere il faro dell’attacco, con la sua imprevedibilità e la sua capacità di spaccare le partite.