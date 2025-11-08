Connect with us

News

Fonseca, c'è il pesante retroscena sulla sua esperienza al Milan. E spunta il contrasto con la gestione Allegri

News

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Calciomercato News

Frattesi lascia l'Inter a gennaio? I nerazzurri fissano il prezzo, il Milan osserva interessato la situazione del centrocampista

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per la difesa! Tare sfida l'Inter, gli aggiornamenti sullo spagnolo

News

Maignan Milan, quale futuro per il portiere? La frase di Max Allegri pronunciata sta facendo il giro del web

News

Fonseca, c’è il pesante retroscena sulla sua esperienza al Milan. E spunta il contrasto con la gestione Allegri

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Fonseca

Fonseca, pesante retroscena sulla sua esperienza al Milan: netta differente di gestione con Massimiliano Allegri. La rivelazione di Di Stefano

Peppe Di Stefano, l’inviato di Sky per il Milan, ospite sul canale YouTube di Andrea Longoni, ha analizzato il ruolo cruciale di Massimiliano Allegri in un contesto societario che, nella stagione precedente, aveva vissuto momenti di forte instabilità.

Di Stefano ha tracciato un netto contrasto con la figura di Fonseca, il precedente allenatore: «Fonseca aveva idee ma ci sono allenatori che devono essere protetti». Il giornalista ha ricordato che, invece, «l’anno scorso c’è stata un’enorme crisi dirigenziale» al Milan, con evidenti vuoti di potere e incertezze societarie.

Fonseca e la cura Allegri per il Milan

È proprio in questa chiave che si spiega, secondo Di Stefano, la ritrovata centralità e l’efficacia di Allegri. Il tecnico livornese non ha bisogno di protezioni o costanti supporti esterni; è un leader capace di auto-gestirsi in ogni situazione complessa.

Per questo motivo, Allegri è ritenuto «l’uomo giusto» per il Milan attuale. Il suo carisma e la sua esperienza gli permettono di andare oltre le dinamiche dirigenziali. Di Stefano conclude con una definizione che ne esalta l’autonomia e il peso specifico nel club: Allegri «è dirigente di sè stesso al di là dell’arrivo di Tare».

Questa capacità di Allegri di essere un punto di riferimento solido, al di là delle dinamiche societarie, offre alla squadra quella tranquillità e compattezza che, secondo molti, erano venute meno nella stagione precedente.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.