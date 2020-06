Fonseca: «Primo gol regalato. Il Milan ha avuto più giorni per preparare la partita»

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta dei giallorossi di oggi contro il Milan per 2-0

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta di oggi contro il Milan per 2-0. Queste le sue parole:

Sulla sconfitta – «Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, equilibrata e senza grande intensità. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, il Milan ha pressato alto. Abbiamo regalato la partita con una situazione simile a quella contro la Sampdoria»

Sul calo tra primo e secondo tempo – «Anche nel secondo tempo il Milan non ha creato situazioni. Abbiamo quasi sempre controllato in fase difensiva. Eravamo più bassi e facevamo più difficoltà ad uscire. Non possiamo dimenticare che il Milan ha avuto sette giorni per preparare la partita e ne ha giocata una in più di noi. Fisicamente per la squadra è stato difficile. Penso che non possiamo regalare un gol come il primo»

Sulle prossime partite – «Giocheremo di nuovo tra due giorni. Mantenere regolarità è difficile. Siamo preparati per lottare fino alla fine»

Sui contratti in scadenza dei giocatori – «Io non sono preoccupato e nemmeno i giocatori. Loro finiranno il campionato con noi e non ci sono dubbi».