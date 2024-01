Fonseca elogia l’ex Milan: «È cresciuto come giocatore e uomo». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Paulo Fonseca ha parlato così di Tiago Djalò, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Le parole sull’ex Milan alla Gazzetta dello Sport.

FONSECA – «Lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo. E adesso ha anche molta più esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l’italiano. E questo penso che lo possa aiutare nell’ambientarsi prima del previsto in una squadra nuova e importante come la Juventus. La sua principale virtù è la velocità, è un giocatore molto molto rapido, ma anche bravo con il pallone tra i piedi, in fase di impostazione. Sa giocare semplice, in modo essenziale. Ed è bravo anche nel posizionamento difensivo. Ripeto, però, la dote dove eccelle è soprattutto la velocità. Per la Juve può essere un ottimo difensore»