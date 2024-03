Fondi arabi al Milan, come cambierebbe il calciomercato? Pioli dribbla, lo ha detto in conferenza

In queste ore si vocifera dell’ingresso di fondi arabi nel Milan. Ecco come ha risposto in conferenza stampa Pioli

Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di andata della competizione, alla domanda sul possibile ingresso di fondi arabi nel club:

COME CAMBIA IL SUO FUTURO CON L’EUROPA LEAGUE E INGRESSO DI FONDI ARABI NEL MILAN – «Hai fatto due domande a cui non so rispondere».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA