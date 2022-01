Follia in Brasile; invasione di campo con coltelli in San Paolo Palmeiras – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Follia in San Paolo-Palmeiras: tifosi in campo con i coltelli per aggredire i calciatori. Il video dell’episodio

Follia in Brasile nella partita fra San Paolo e Palmeiras. Partita di Coppa fra le due squadre con gli ospiti in vantaggio, hanno fatto irruzione in campo due tifosi del San Paolo. I due sono entrati con un coltello, poi ritrovato sul terreno di gioco.

Invadiram o gramado da Arena Barueri. Aí a TV mostra UMA FACA na mão do árbitro. Sem palavras. Só vejam… #Copinha2022 pic.twitter.com/fq8zdNjBIg — Goleada Info (@goleada_info) January 23, 2022

Fortunatamente nessuna grave conseguenza con i due sostenitori allontanati dalla sicurezza che ha messo al sicuro anche i giocatori.