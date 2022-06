Florenzi, riscatto sicuro: possibile un piccolo sconto per il jolly di proprietà della Roma

Come racconta La Gazzetta dello Sport è ormai scontato il riscatto di Alessandro Florenzi, in prestito al Milan dalla Roma.

I rossoneri vorranno esercitare l’opzione per trattenerlo in rossonero, dopo una stagione in cui ha meritato la conferma: 30 presenze e 2 gol, un ruolo nello spogliatoio che non è quantificabile ma che tutti, da Pioli ai compagni, hanno riconosciuto come determinante. Il prezzo del riscatto è fissato a quattro milioni e mezzo, che possono anche essere di poco scontati. Il jolly Florenzi resterà a disposizione di Pioli.