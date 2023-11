Florenzi a DAZN: «Quando si è in burrasca bisogna remare tutti dalla stessa parte» ha detto il terzino rossonero

Florenzi è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra Milan e Udinese. Le sue parole.

GRUPPO – «Abbiamo giovani ma che si sono subito catapultati nel mondo Milan. Ho visto un gruppo amareggiato ma non è un gruppo alla deriva»

PROBLEMI – «Il pronlema è semplice, non si vince. È un momento delicato e bisogna remare tutti dalla stessa parte quando si è in burrasca. Siamo a secco di vittorie da quattro partite e non è la situazione che deve essere protagonista il Milan»

SQUADRE CHIUSE – «Anche l’anno scorso si presentavano i problemi con le squadre chiuse. Non è un attenuante, però con l’assenza di Christian e Chuku che possono darti imprevedibilità sulla destra abbiamo fatto un altro tipo di partita con le due punte centrali. Siamo partiti bene, poi ci siamo innervositi e abbiamo perso lucidità e abbiamo perso»

OCCASIONE DA GOL – «Forse m’ha detto un po’ male, ma arriveranno giorni migliori»