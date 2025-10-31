Florenzi parla di Milan Roma! Il doppio ex tra nostalgia e cuore: le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

È un Alessandro Florenzi lucido e appassionato quello che si è espresso sulla prossima sfida tra Roma e Milan, due squadre partite con il piede giusto in questa stagione. L’ex giallorosso e rossonero, oggi bandiera di esperienza e grande equilibrio, ha parlato a margine dell’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro”, organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Secondo il laterale romano, la partenza di entrambe le squadre è stata esaltante, ma la Roma ha forse sorpreso di più:

“È stato un inizio entusiasmante per tutte e due – ha spiegato Florenzi –. Forse la Roma sta facendo qualcosa in più rispetto alle aspettative. Non è facile assimilare il lavoro di un allenatore come Gasperini, sia dal punto di vista fisico che tattico, ma lo hanno fatto benissimo. Con giocatori così forti davanti puoi fare grandi cose, e la Roma ne ha diversi. Gli attaccanti vivono di fiducia, e quando la trovano cambia tutto. E Dybala, ovunque lo metti, sta sempre bene”.

Un elogio che certifica il momento positivo della squadra capitolina, ma anche la consapevolezza che il nuovo Milan di Massimiliano Allegri resta un avversario temibile. Il tecnico livornese, tornato in rossonero dopo le esperienze con la Juventus, sta cercando di dare solidità e compattezza al gruppo, supportato dal direttore sportivo Igor Tare, autore di un mercato mirato e ambizioso.

Florenzi, che conosce bene l’ambiente milanese, ha sottolineato come il Diavolo sia in una fase di crescita costante, puntando a tornare protagonista in Serie A e in Europa.

Nel corso dell’intervista, l’ex esterno della Nazionale ha voluto anche commentare la situazione della Fiorentina, sorpresa negativa di questo avvio di stagione:

“Non me lo aspettavo. Conosco Stefano Pioli, la sua storia, la sua umanità e il suo staff. Vedere la Fiorentina lì sotto mi dispiace molto, soprattutto per lui”.

Le parole di Florenzi mostrano rispetto, affetto e una visione lucida sul calcio italiano, in un momento in cui Roma, Milan e Fiorentina vivono fasi molto diverse del proprio percorso.

(Fonte ANSA)