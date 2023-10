Florenzi Milan: idea chiara del club sul futuro del terzino

Il Milan pensa alla difesa del futuro e valuta come muoversi sul mercato. In tal senso ecco qual’è l’idea del club sul futuro di Florenzi

secondo quanto riportato da Calciomercato.com la sua esperienza è un valore aggiunto così come la sua duttilità, sa adattarsi a sinistra e lo farà con ogni probabilità alla ripresa contro la Juventus (Theo squalificato), ha un contratto fino al 2025 e il Milan non intende rinunciare a un giocatore di qualità utile anche in sede di compilazione delle liste per la Serie A e le competizioni europee. L’intenzione è di confermarlo almeno fino alla naturale scadenza del contratto per avere così un giocatore esperto da affiancare ai più giovani.