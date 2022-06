Florenzi e Messias: a giorni gli annunci ufficiali dei riscatti. Il Milan ha ottenuto lo sconto per entrambi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport è tutto fatto per i riscatti di Messias e di Florenzi. Milan e Crotone si stringeranno la mano per 4,5 milioni, cifra con cui Messias resterà un calciatore del Milan con uno sconto sui 5,5 milioni previsti da accordi di un anno fa. Da qui in poi, nella sua estate, si vedrà che cosa più succedere. Il Monza, ad esempio, è decisamente interessato e sulla fascia destra per il Milan è ancora tutto in ampia definizione.

La stessa cifra, 4,5 milioni, era prevista negli accordi tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi. Per gli annunci, c’è ancora da aspettare qualche giorno. Secondo le ultime previsioni, arriveranno nella prossima settimana, in tempo per definire i dettagli e preparare i comunicati.