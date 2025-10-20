Florenzi e Moscardelli sbarcano nella Kings League! L’ex Milan debutta con la squadra di Moonryde

Florenzi, l’ex Milan ha fatto il proprio esordio nella Kings League, al pari di Moscardelli, con la squadra di Moonryde

Due ex protagonisti del calcio professionistico hanno deciso di abbracciare il progetto dello streamer Moonryde. Si tratta di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli, che hanno fatto il loro ritorno in campo non con una maglia di Serie A, ma in una cornice del tutto nuova: la Kings League, vestendo i colori dei Bigbro, la squadra guidata proprio da Moonryde.

Il debutto è avvenuto nella prima giornata del girone A della Kings Cup, contro i Caesar di ErFarina ed Enerix. A indossare la fascia di capitano è stato Florenzi, ex Milan e Roma, a sottolineare il suo ruolo di leader.

Moscardelli, con la maglia numero 9, si è preso la scena con la sua consueta verve e un momento agrodolce: ha prima fallito uno Shoot Out, per poi riscattarsi segnando un gol nel corso del match.

La partita è stata un vero e proprio thriller, terminata 6-6 nei 36 minuti regolamentari. L’incontro si è deciso ai tiri di Shoot Out, dove i Caesar hanno avuto la meglio imponendosi 9-7. Il nuovo regolamento ha così consegnato un punto ai Bigbro e due agli avversari, vincitori della sfida.