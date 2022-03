Florenzi a Sky: «Contro il Napoli serviranno coraggio e fiducia». Le parole del terzino del Milan

DERBY – «La nostra crescita è importante rispetto alle ultime due partite. Il rammarico è per il primo tempo, nel secondo c’è stata una partita più equilibrata. Bisogna ripartire dalla prestazione di questa sera e portarla a Napoli. Bisogna essere coraggiosi ed avere fiducia. Devo dare sempre quello che ho e cercare di mettere sempre in difficoltà il mister. Tutti cerchiamo di remare nella stessa direzione».

NAPOLI – «Dobbiamo temere il loro gioco, l’impronta che Spalletti ha dato alla squadra. In una squadra forte penso sia giusto avere una sana rivalità».

NAZIONALE – «Devo solo trovare più continuità, anche per mettere in difficoltà Mancini. La testa fa tanto, fanno tanto le motivazioni. Ci sono alcune partite in cui ti scatta la molla, mentre in altre no. Ma è anche una questione tattica. Uno come Leao, Saelemaekers e Messias hanno bisogno di spazi per essere incisivi».