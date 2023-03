Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue parole

RITORNO IN CAMPO – «Ho voluto questo rientro, la voglia di rientrare e aiutare la squadra era molta. Dobbiamo affrontare con voglia e determinazione questi ultimi mesi di stagione, cercando di andare avanti in ogni competizione».

STAGIONE – «La verità è che ci si scorda di quello che si è fatto. Questa è la nostra foto. Dobbiamo pensare ai prossimi due mesi: arrivare in Champions nel prossimo anno e i quarti europei. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Prima il Napoli e poi l’Empoli. Il campionato porta alla Champions. Gli avversari hanno dato il massimo contro di noi, ma siamo sempre noi a decidere la partita in base a come stiamo. Abbiamo avuto questi due stop che non ci volevano (Salernitana e Udinese n.d.r.). Possiamo comunque giocarcela. Per me cambia arrivare secondo o quarto».

MILAN-NAPOLI DI SAN SIRO – «Secondo me è una delle partite più belle che abbiamo fatto, ne parlavo anche con i compagni. Forse quella è la strada per riaffrontarli in queste tre partite importantissime per il futuro».

TIFOSI – «Avremo bisogno di loro, ma ho pochi dubbi su questo. Da quando sono qui, li ho visti sempre al massimo ci hanno seguito in ogni partita».