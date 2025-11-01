Fiorentina, ribaltone clamoroso in dirigenza: è ufficiale l’addio di Daniele Pradè. Il comunicato. Le ultimissime notizie

Si è conclusa ufficialmente l’esperienza di Daniele Pradè alla Fiorentina. Il direttore sportivo romano ha interrotto consensualmente il suo rapporto con il club viola, mettendo fine al suo secondo e più lungo ciclo in riva all’Arno. Complessivamente, Pradè ha dedicato dieci anni della sua carriera alla società gigliata, suddivisi in due periodi distinti: quattro anni nel primo e sei consecutivi in quest’ultima esperienza.

La decisione di separazione è maturata in un clima di difficoltà e forte tensione. L’avvio di stagione complicato in campionato ha creato incertezza e messo in discussione diverse figure all’interno del club, inclusa inizialmente la guida tecnica di Stefano Pioli, poi comunque confermato sulla panchina viola.

Il Comunicato Ufficiale e i ringraziamenti

L’addio di Pradè è stato ufficializzato tramite una nota diffusa dal club gigliato. ACF Fiorentina ha comunicato la risoluzione del rapporto professionale avvenuta in data odierna e di comune accordo.

La Società ha voluto esprimere profonda gratitudine al Direttore Sportivo per il lavoro svolto: «La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità».

Il Presidente Commisso e sua moglie Catherine hanno voluto dedicare un messaggio personale e di grande stima a Pradè: «A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro».

Si chiude un’era per la dirigenza viola

La partenza di Daniele Pradè segna la fine di un’era importante per l’assetto dirigenziale della Fiorentina. Il suo lavoro ha coinciso con anni di ricostruzione e tentativi di rilancio, culminati con l’arrivo della proprietà Commisso.

La scelta della risoluzione consensuale permette al club di voltare pagina immediatamente, aprendo la ricerca di un nuovo Direttore Sportivo che possa dare una nuova impronta al mercato e alla gestione tecnica della squadra. La priorità per la Fiorentina è ora ritrovare serenità e risultati per risalire la china in campionato.