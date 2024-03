Fiorentina Milan, Pioli sfata il tabù e blinda il secondo posto: i dettagli e le ultime sul futuro del tecnico rossonero in vista dei match di Europa League

Grande vittoria del Milan contro la Fiorentina, con Stefano Pioli che sfata il tabù al quarto tentativo e blinda il secondo posto in classifica a +6 dalla Juventus.

Il tecnico rossonero continua il suo percorso per la riconferma, ma il suo futuro si deciderà in base al cammino in Europa League e in particolare sarà decisiva la doppia sfida ai quarti di finale contro la Roma.