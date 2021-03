Fiorentina-Milan, sfida nel passato: ecco tutti gli ex della gara

Domani alle 18:00 si sfidano Fiorentina e Milan. Tantissimi sono gli ex di questa gara che giocheranno contro il loro passato

Fiorentina-Milan, gara in programma domani alle 18:00, presenta tantissimi ex di turno. Primo fra tutti il tecnico rossonero Stefano Pioli, con un passato sia da giocatore (dal 1989 al 1995) che da allenatore della viola (dal 2017 al 2019). Ex Fiorentina anche Ciprian Tatarusanu, che ha difeso la porta del Franchi dal 2014 al 2017.

Amatissimo dai tifosi rossoneri l’unico ex tra le fila di Prandelli, Giacomo “Jack” Bonaventura, in rossonero per 6 stagioni dal 2014 al 2020 in cui ha collezionato 155 presenze e 30 gol, in un’avventura condizionata da tanti infortuni.