Fiorentina Milan, Chiesa elogia Maresca: «Ottima gara, corrette queste due decisioni»

Chiuso il week end di Serie A, Massimo Chiesa ha analizzato gli episodi arbitrali. L’elogio a Maresca per l’operato in Fiorentina Milan

Dopo il week end di Serie A, Massimo Chiesa nella rubrica SOS Arbitri di Calciomercato.com ha analizzato gli episodi arbitrali. L’elogio a Maresca per l’operato in Fiorentina Milan, giusta la scelta anche del cartellino giallo a Tomori, che ha fatto discutere in relazione ad uno mancato per Barella per lo stesso motivo:

LE PAROLE – «Buonissima gara e non era semplice. Corretti sia i gialli che l’annullamento del gol di Pulisic per fuorigioco»