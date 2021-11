Fiorentina Milan: Rebic scalda i motori, ballottaggio con Leao

Ante Rebic scalda i motori in vista di Fiorentina Milan. Il croato è in ballottaggio con Leao per una maglia da titolare

Ante Rebic scalda i motori ed è pronto a sfidare la sua ex squadra. Contro la Fiorentina il croato ha una grossa occasione di partire titolare, dopo aver recuperato dal problema alla caviglia durante la sosta per le nazionali.

L’ex viola, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ha già colpito la squadra toscana da quando veste rossonero, nell’1-1 nel febbraio 2020. È in chiaro ballottaggio con Rafael Leao per la corsia di sinistra.