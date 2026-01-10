Fiorentina Milan, allarme Rabiot: il francese in dubbio per la trasferta di Firenze. Le ultime

Fiorentina Milan, tegola a centrocampo per Allegri, costretto a valutare soluzioni alternative per uno stop di Rabiot

Le ultime notizie provenienti da Milanello mettono in apprensione l’ambiente rossonero. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano durante Sky Saturday Night, Adrien Rabiot non è al meglio della condizione fisica e la sua presenza dal primo minuto nella sfida contro la Fiorentina è fortemente a rischio. Il centrocampista francese ha subito una «piccolissima botta» che ne sta condizionando la mobilità, obbligando lo staff medico a una valutazione dell’ultimo minuto.

Nella mattinata di domani verranno effettuati i test decisivi, ma la società ha deciso di lasciare l’ultima parola al calciatore: «Sarà Rabiot a decidere se giocare o meno contro la Fiorentina». Nel caso in cui l’ex juventino dovesse dare forfait, Massimiliano Allegri ha già preparato le contromisure. Durante la rifinitura odierna, infatti, il tecnico ha testato Samuele Ricci come sostituto naturale per completare il reparto mediano.

Fiorentina Milan, estupiñán scalpita e le gerarchie a centrocampo

Qualora il francese dovesse stringere i denti, il centrocampo titolare vedrebbe Rabiot agire al fianco di Jashari e Loftus-Cheek. Tuttavia, la prudenza sembra regnare sovrana, e l’ipotesi di vedere Ricci dal primo minuto guadagna quota col passare delle ore. Ma le novità per la sfida del Franchi non si fermano alla mediana: Allegri sembra intenzionato a operare un cambio significativo anche sulle corsie esterne per garantire maggiore esperienza internazionale.

La seconda grande variazione tattica riguarda infatti la fascia sinistra. Dopo diverse presenze consecutive, è previsto un «turno di riposo per Davide Bartesaghi», con il giovane talento pronto a accomodarsi in panchina. Al suo posto, il tecnico rossonero è intenzionato a lanciare Pervis Estupiñán, che tornerebbe così a presidiare la corsia mancina dal primo minuto. Una mossa volta a garantire maggiore spinta e solidità difensiva contro le pericolose ali della Fiorentina.