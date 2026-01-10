Fiorentina Milan, Leao e il “fattore Viola”: la statistica che vede l’attaccante rossonero protagonista

Fiorentina Milan, Leao ritrova la Fiorentina, una delle sue vittime preferite: ecco il dato sorprendente

In vista della trasferta del Milan a Firenze, gli occhi sono tutti puntati su Rafael Leão. Secondo i dati forniti da Opta, la Fiorentina rappresenta, insieme al Cagliari, la compagine contro cui l’attaccante lusitano ha mostrato il suo miglior feeling con il gol in Serie A. Il bilancio è impressionante: l’esterno rossonero ha messo a segno ben sei reti in sole otto sfide disputate contro la formazione toscana, confermandosi un vero e proprio incubo per la difesa avversaria.

Nonostante questo incredibile bottino complessivo, emerge un dettaglio curioso riguardante il campo di gioco. Dei sei centri totali, infatti, «solo una delle reti è arrivata al Franchi», precisamente il 30 marzo 2024. In quell’occasione, il Milan si impose per 1-2 grazie a una prestazione totale di Leão, capace non solo di segnare il gol decisivo, ma anche di fornire l’assist vincente per la marcatura di Loftus-Cheek.

Fiorentina Milan, Tabù Franchi o conferma del dominio?

La sfida di domani rappresenta per il portoghese l’occasione ideale per migliorare il proprio score in trasferta e confermare il trend positivo contro i viola. La capacità di Leão di spaccare le partite con le sue accelerazioni sarà fondamentale per gli schemi di Massimiliano Allegri, specialmente in un campo storicamente ostico come quello di Firenze. I tifosi rossoneri sperano che la «legge di Opta» possa ripetersi, trasformando nuovamente il numero 10 nell’uomo copertina del match.